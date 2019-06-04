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Бурбак: распустив парламент, Зеленский сознательно нарушил Конституцию

Пренебрежение Основным Законом может стать систематическим, опасается нардеп.

Бурбак: распустив парламент, Зеленский сознательно нарушил Конституцию
Максим Бурбак
Фото: nfront.org.ua

Сегодня Конституционный Суд будет определяться с формой слушания дела о соответствии Основному Закону Указа президента о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Фракция "Народный фронт", инициировавшая представление, подчеркивает, что никаких юридических оснований для роспуска парламента не было и нет. Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"По нашему мнению, речь идет о факте сознательного нарушения Конституции высшим должностным лицом государства. Это - очень опасный прецедент. Если допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска парламента - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы обращаемся в Конституционный Суд, учесть срочность вопроса и рассмотреть наше обращение по ускоренной процедуре. Страна ожидает решения суда в ближайшее время", - отметил Максим Бурбак.

Он отметил, что назначение досрочных выборов вопреки Конституции привело к расходам бюджетных средств.

"Все, кто задействован в подготовке парламентских выборов, планировалось, что они будут срочные и состоятся в октябре, а не "авралом" на 3 месяца раньше - в летний период. Тем более что законных оснований для роспуска Верховной Рады не было и нет" , - резюмировал Максим Бурбак.

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