Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его главой Украинского государства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В соответствии с программой, сначала Зеленский встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая начнется в 16:30 по киевскому времени в специальном VIP-corner здания Еврокомиссии Берлимон без заявлений для прессы.

После этого президент переедет в штаб-квартиру НАТО, где проведет встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, после которой в 17:45 состоится их совместная пресс-конференция. Затем они примут участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

В тот же день в 19:20 в здании Еврокомиссии начнется встреча с президентом ЕК по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Завершает программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой в представительстве Польши в ЕС. По окончании ее президенты сделают заявления для прессы.

На второй день запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском, по окончании которой будет дана совместная пресс-конференция.

Накануне, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент "задекларирует неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, а также хочет услышать от руководства ЕС сигналы о поддержке Украины в ее борьбе против агрессии Российской Федерации и проведении реформ".

В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил, что предстоящая встреча Зеленского с президентом ЕК Юнкером является возможностью поддерживать "очень хороший уровень отношений с Украиной".

"Это первая встреча с новым президентом Украины, и мы с нетерпением ее ожидаем. Это возможность поддерживать очень хороший уровень отношений, который у нас был с Украиной также во время президентства Порошенко", - сказал он.

Кроме президента, в состав украинской делегации вошли также заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 4-5 июня Зеленский находится с официальным визитом в Брюсселе. Как сообщалось, в ближайшее время он также планирует посетить Париж.