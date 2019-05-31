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Зеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД Франции

Макрон поручил Ле Дриану провести подготовительную работу к визиту.

Зеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД Франции
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с Зеленским в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эммануэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", - сказал министр журналистам.

Глава МИД Франции отметил, что они с президентом Украины уже проанализировали весь спектр украинско-французских отношений.

"Я услышал стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двухсторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес", - сообщил Ле Дриан.

Напомним, Зеленский в статусе кандидата в президенты Украины встречался с президентом Франции в Париже в один день с Президентом Петром Порошенко - 12 апреля. Встреча Макрона с Зеленским прошла в неформальной обстановке и длилась около получаса. 

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