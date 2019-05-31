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США назначили временного поверенного в Украине

Кристина Квин заменила посла Мари Йованович.

США назначили временного поверенного в Украине
Кристина Квин
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Соединенные Штаты Америки назначили временного поверенного в Украине.

Эту должность заняла Кристина Квин, которая перед этим больше шести лет работала в посольстве США в Париже исполняющей обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам.

28 мая она приехала в Киев, сообщила пресс-служба посольства США.

Квин также раньше работала на разных должностях в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России, Филиппинах и в миссии США в Европейском союзе.

В Государственном департаменте США Квин работала над вопросами отношений с ЕС и двусторонних отношений со Словенией.

Квин имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.

Напомним, что посол США в Украине Мари Йованович покинула должность с 20 мая. Она прибыла в Украину в 2016 году на смену Джеффри Пайетту.

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