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Полицейские впервые вышли на дежурство с пистолетом-пулеметом MP5

Новое оружие получили подразделения, которые несут службу в аэропортах и вокзалах.

Киевские полицейские 31 мая впервые вышли на дежурство с пистолетом-пулеметом MP5 вместо автомата Калашникова.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции Сергей Князев.

"Сегодня первое дежурство в аэропортах и на железнодорожных вокзалах с пистолетом-пулеметом МР5", - говорится в фейсбуке Князева.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Напомним, Национальная полиция Украины, которая раньше была вооружена боевыми автоматами Калашникова, в мае 2019 года начала менять их пистолетами-пулеметами MP5. Такое решение в полиции объяснили тем, что АК - это армейское оружие, предназначенное для уничтожения противника, а перед полицейскими такие задачи не стоят.

MP5 имеет меньшую пробивную и рикошетирующую  способность по сравнению с АК. Убойная сила пули сохраняется на расстоянии около 300-400 метров по сравнению с 1,5 км у АК. Масса MP5 - около 3 кг, он более компактен.

Первыми пистолеты-пулеметы МР-5 получат подразделения, которые несут службу в аэропортах, вокзалах и других местах массового скопления людей.

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