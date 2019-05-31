Березенко возглавит штаб партии Порошенко на выборах и будет баллотироваться по мажоритарке

Депутат Сергей Березенко возглавит избирательный штаб партии "Европейская солидарность" (раньше - "БПП Солидарность") и будет баллотироваться в Раду по мажоритарному округу, пишет "Интерфакс-Украина".

Об этом Березенко рассказал в кулуарах съезда "ЕС".

Он сказал, что съезд партии "Европейская солидарность" в пятницу рассмотрит вопрос участия политической силы в досрочных парламентских выборах, а выдвижение кандидатов в народные депутаты от "ЕС" состоится 6 или 7 июня.

Нардеп также сообщил, что его кандидатуры не будет в партийных списках, он будет баллотироваться по мажоритарному округу.

Напомним, Березенко стал депутатом Верховной Рады на довыборах в 2015 году на округе №205 в Чернигове.

Он набрал 35,90% голосов, обойдя кандидата от партии "Украинское объединение патриотов - "Укроп" Геннадия Корбана с 14,76% голосов.