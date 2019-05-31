Суд разрешил Мангеру свободно передвигаться в пределах Херсонской области

Суд также продлил ему меру пресечения до 1 июля.

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, но разрешил ему свободно передвигаться в пределах Херсонской области.

Такое решение суд принял в пятницу, передает РБК-Украина.

Председательствующая судья Татьяна Притула приняла решение продлить меру пресечения Мангеру до 1 июля, как и ходатайствовал прокурор.

Адвокат Андрей Мурашкин просил частично удовлетворить ходатайство и разрешить Мангеру покидать территорию Херсона без согласия следствия. Таким образом, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.

Напомним, Мангер подозревается в организации нанесения телесных повреждений исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистке Екатерины Гандзюк, что привело к ее смерти.

Ранее Генпрокуратура объявила Мангеру новое подозрение - теперь его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк.