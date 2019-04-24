Мангеру смягчили статью обвинения по делу Гандзюк

Генеральная прокуратура объявила новое подозрение председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Теперь его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил проект расследований "Слидство.Инфо". Информацию Громадському также подтвердил адвокат Мангера Александр Шадрин.

Теперь речь идет о ст. 121 ч. 2 Уголовного кодекса - заказе избиения, что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Ранее Мангера обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее, 24 апреля, суд отказал защите еще одного фигуранта дела Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, в ходатайстве об изменении меры пресечения и оставил его под стражей.

Как сообщалось, пяти фигурантам дела Гандзюк смягчили статью из-за дачи обличительных показаний. Речь шла о Вячеславе Вишневском, Викторе Горбунове, Владимире Васяновиче, Никите Грабчуке и Сергее Торбине.

18 апреля стало известно, что смягчили статью еще одному фигуранту дела Игорю Павловскому, ему вменяют теперь сокрытие преступления, а не организацию.

Также в ГПУ сообщили, что подозреваемые по делу Гандзюк пошли на сделку со следствием.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (предполагаемые исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находится в бегах, Мангер - на свободе под залогом.