НАТО пообещало усилить поддержку Украины в рамках трастовых фондов

Организация Североатлантического договора (НАТО) усилит поддержку Украины в рамках трастовых фондов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", - сказал руководитель проектов трастового фонда НАТО Фредерик Пежо во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Также он сообщил, что представители Агентство НАТО по обеспечению NSPA планируют передать реабилитационному центру для военнослужащих на спортивно-учебной базы Минобороны "Тисовец" специальный автобус, оборудованный для транспортировки раненых бойцов, а также медицинское оборудование для военного госпиталя в городе Ирпень.

Он также добавил, что работа трастового фонда по медицинской реабилитации военнослужащих будет продлена до 2021 года и что будут выделены средства на реализацию ряда проектов.

В свою очередь, вице-премьер-министр поблагодарила НАТО за устойчивую позицию и подчеркнула, что Украина продолжит следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.

Также она сообщила стороне НАТО о принятии Президентом Петром Порошенко закона, который определяет задачи и обязанности государственных органов власти в Украине на реализацию стратегического курса в ЕС и НАТО.

Кроме того, на встрече стороны обсудили организацию визита в Киев Генерального менеджера Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), который планируется в мае этого года.

Напомним, весной 2018 года НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. Президент Петр Порошенко после этого заявил, что следующая цель Украины - План действий по членству (ПДЧ).

10 апреля Президент Петр Порошенко утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год.