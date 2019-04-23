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Генсек НАТО провел телефонный разговор с Зеленским

Будущего президента Украины пригласили в Брюссель.

Генсек НАТО провел телефонный разговор с Зеленским
Фото: EPA/UPG

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 23 апреля, провел первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским, выигравшим выборы президента Украины.

"Только что поговорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО. Альянс будет и впредь оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине", - написал Столтенберг в твиттере.

Напомним, что вечером 23 апреля Центризбирком Украины завершил подсчет электронных протоколов. Данные подсчета свидетельствуют, что во втором туре президентских выборов одержал Владимир Зеленский с результатом 73,22%. За него проголосовало 13,5 млн избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4,5 млн) избирателей.

После этого Зеленскому позвонили канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европейского Совета Дональд Туск.

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