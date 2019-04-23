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Меркель по телефону поздравила Зеленского с победой и пригласила в Берлин

Канцлер Германии готова и дальше помогать Украине.

Меркель по телефону поздравила Зеленского с победой и пригласила в Берлин
Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель 23 апреля по телефону поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Меркель сказала, что Германия продолжит поддерживать Украину на пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность.

Канцлер также пригласила Зеленского посетить Германию с визитом.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Германию за поддержку Украины и выразил заинтересованность в прогрессе нормандского формата.

Напомним, что вечером 23 апреля Центризбирком Украины завершил подсчет электронных протоколов. Данные подсчета свидетельствуют, что во втором туре президентских выборов одержал шоумен Владимир Зеленский с результатом 73,22%. За него проголосовало 13,5 млн избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4,5 млн) избирателей.

Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и многие другие мировые лидеры поздравили Зеленского с победой еще накануне, вскоре после публикации данных экзит-поллов.

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