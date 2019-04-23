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​Глава Тернопольской ОГА решил подать в отставку

"Как только произойдет инаугурация новоизбранного Президента, я положу ему заявление об отставке".

​Глава Тернопольской ОГА решил подать в отставку
Степан Барна
Фото: zz.te.ua

Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна решил подать в отставку.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Барна записал видеообращение, в котором и сообщил о своем решении.

"Как только произойдет инаугурация новоизбранного Президента, я положу ему заявление об отставке", - сказал он.

Барна поблагодарил президента Петра Порошенко за возможность работать в его команде и добавил, что исповедует его принципы. Он также рассказал, что после отставки будет работать "на благо европейской Украины и не допустит реваншизма".

Напомним, после победы на выборах президента артиста Владимира Зеленского главы областных госадминистраций начали подавать в отставку.

Согласно Конституции Украины, все председатели ОГА  должны уйти в отставку сразу после выборов, независимо от того, кто в них победит. Об этом, в частности, говорил и ныне еще действующий президент Петр Порошенко во время выступления 14 апреля, на НСК "Олимпийский".

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