Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку

Председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подал в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на персональном сайте политика.

"Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины, прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", - написал Москаль.

Ранее об отставке заявили главы Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко и Львовской ОГА Олег Синютка.