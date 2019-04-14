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Замглавы АП Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку, - СМИ

Информацию подтвердил глава Администрации Президента Игорь Райнин.

Замглавы АП Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку, - СМИ
Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Администрации президента генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.

Рапорт на имя президента Украины Петра Порошенко Кондратюк подал еще 26 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

В заявлении генерал-лейтенант Валерия Кондратюка, которое опубликовало УНИАН, замглавы АП объясняет причины отставки.

Фото: УНИАН

Фото: УНИАН

Информацию о том, что Кондратюк подал в отставку, подтвердил глава Администрации Президента Игорь Райнин.

Сам Кондратюк прокомментировал журналистам свою отставку так: "Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны. Он также считает, что только он лично обеспечил дипломатическую поддержку. Это далеко не так. Это оскорбительно слышать не только для меня, но и для тысяч военных, которые сохраняют мир, а также для десятков и сотен дипломатов, которые служат на благо Украины", - сказал генерал-лейтенант.

Валерий Кондратюк - кадровый военный. В 1991 году он закончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М. В.Фрунзе, в 1996 году военно-дипломатическую академию МО Украины, Киевский институт иностранных языков, академию Службы Безопасности Украины. Прошел путь от офицера до руководителя спецслужб. Работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ.

В период с 2014 по июль 2016 был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 возглавлял Главное управление разведки МО Украины.

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