Порошенко не видит конституционных оснований для роспуска Рады

"Если есть теории заговора, я в них не верю".

Президент Петр Порошенко не видит конституционных оснований для роспуска Верховной Рады.

Об этом он сказал в пресс-центре НСК "Олимпийский" на несостоявшихся дебатах с Владимиром Зеленским.

"Конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует. Если есть теории заговора, я в них не верю", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Рада восьмого созыва сделала очень много в процессе реализации реформ.

Напомним, что выборы Верховной Рады состоятся осенью 2019 года. Осенью 2014 года политическая сила Порошенко смогла набрать на выборах только 22%, хотя сам Порошенко весной того же года выиграл выборы президента с результатом почти 55%.

В связи с этим появились слухи, что Владимир Зеленский может распустить парламент и устроить парламентские выборы, прежде чем его рейтинг сильно упадет.

Основанием для роспуска якобы может стать решение Окружного административного суда Киева об отсутствии коалиции.