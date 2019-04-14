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Порошенко заявил, что продал весь бизнес, на который был покупатель

"Там, где есть покупатель, я продал собственность".

Порошенко заявил, что продал весь бизнес, на который был покупатель
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко заявил, что за пять лет он продал весь бизнес, на который был покупатель.

Об этом он рассказал журналистам в пресс-центре НСК "Олимпийский" на мероприятии, которое должно было быть президентскими дебатами.

"Там, где есть покупатель, даже если сейчас денег нет [или необходимо] дать большую рассрочку на много лет, я продал собственность. Речь шла о "Кузне на Рыбальском". Есть новый владелец, приняты соответствующие решения", - сказал Порошенко.

Остальные активы, отметил Порошенко, он отдал в доверительное владение, полностью отказавшись от любого влияния на него. По его словам, слепой траст, куда передан его бизнес, стал "стеной, которая отделяет президента Порошенко и его собственность". Он подчеркнул, что был первым политиком в Украине, который пошел на такой шаг.

Напомним, Порошено обещал продать весь свой бизнес после инаугурации (кроме "5 канала").

Самым известным активом пятого президента Украины является кондитерская корпорация "Рошен". Материнская структура в ней - ООО "Центрально-европейская кондитерская компания". Порошенко принадлежат Винницкая, Киевская, Кременчугская, Мариупольская кондфабрики в Украине, Липецкая в России, Клайпедская в Литве и фабрика Bonbonetti Choco в Венгрии.

Также у него есть Международный инвестиционный банк, спортивный клуб "5 элемент" в Киеве и ряд других активов.

Севастопольский морской завод, который раньше принадлежал Порошенко, после аннексии Крыма был переведен в федеральную собственность России.

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