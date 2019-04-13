В назначении главы Госархстройинспекции обнаружили конфликт интересов

Одесский департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции по поводу возможного конфликта интересов у назначенного 27 марта 2019 года главой инспекции Сергея Кузьмина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как говорится в обращении одесского департамента, до назначения главой Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Сергеевич Кузьмин занимал ряд руководящих должностей. В том числе, он был директором ГП "Специализированная государственная экспертная организация – центральная служба украинской государственной строительной экспертизы" (ГП "Госстройэкспертиза").

ГП "Госстройэкспертиза" проводит экспертную оценку объектов строительства и проверяет присвоение класса последствий строительства. В то же время глава Госархстройинспекции руководит деятельностью этой организации в сфере государственного архитектурно-строительного контроля.

Деятельность Госархстройинспекции и ГП "Госстройэкспертизы" максимально приближены и связаны. У Кузьмина может возникнуть приватный интерес в сфере, где он исполняет свои служебные полномочия, при принятии или непринятии решений.

Потенциальный конфликт интересов Кузьмина существует во время совершения государственного архитектурно-строительного контроля подчиненного ему органа по соблюдению экспертными организациями требований закона в градостроительной деятельности, строительных норм и стандартов при выполнении подготовительных и строительных работ.

В соответствии с законом, госслужащий должен избегать конфликта интересов, а также сообщать о том, что такая ситуация возникла.

Поэтому Одесский департамент Госархстройинспекции обратился в НАПК с вопросом – сообщал ли Кузьмин в агентство о существующем конфликте интересов и объяснили ли ему в НАПК порядок его действий.