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Анастасия Зражевская возглавила корпоративные коммуникации фармкомпании "Дарница"

Анастасия Зражевская возглавила корпоративные коммуникации фармкомпании "Дарница"
Анастасия Зражевская
Фото: mmr.ua

Отдел по корпоративным коммуникациям фармакологической корпорации "Дарница" возглавила Анастасия Зражевская. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

С 2007 года Анастасия работала в МакДональдз в отделе корпоративных коммуникаций, а с 2013 — руководила отделом. В 2016–2018 годах организовывала открытие в Украине и была директором Фонда Дом Рональда МакДональда. Из недавних ярких проектов Анастасии — лонч книг в Хэппи мил, к которому присоединились известные блогеры и селебритиз, в частности Монатик.

 

«Недавно» Дарница «сформировала для себя два важных стратегические направления — закрепить лидерство на украинском фармацевтическом рынке и стать мощным игроком на международном рынке. Уверена, что мой опыт в коммуникациях и формировании репутации, а также управленческий опыт помогут компании быстро и эффективно двигаться в этих стратегических направлениях», — комментирует Анастасия Зражевская

 

За последнее время в «Дарнице» состоялось несколько громких назначений, которые знаменуют планы компании относительно активного развития и выхода на международный уровень. В сентябре 2018 Совет управляющей компании ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» возглавил Дмитрий Шимкив, который в свое время руководил «Microsoft Украина», занимал должность заместителя главы Администрации Президента Украины и при участии которого был создан Национальный совет реформ, подготовлена стратегия «Украина 2020», запущена мобильную связь 3G /4G, система ProZorro и прочее. В компетенции Дмитрия вошла сфера развития международного партнерства компании, стратегическое планирование и внедрение новых технологий.

 

В январе этого года Генеральным директором компании стал Андрей Обризан, который работал в ведущих украинских и международных фармацевтических компаниях, среди которых: Корпорация Биофарма, TEVA / PGT Healthcare, Richter Gedeon. Андрей также имеет девятилетний опыт работы в практической медицине, в частности — врачом-анестезиологом. Цель Андрея — вывести «Дарницу» на уровень ведущих международных фармпроизводителей благодаря укреплению лидерства на внутреннем рынке, налаживанию партнерских связей с ведущими международными производителями, дополнению продуктового портфеля современными, эффективными, но в то же время доступными лекарственными средствами/

 

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году «Дарница» увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Конечным бенефициаром ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» является народный депутат Глеб Загорий.

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