Бег по кругу
Бег по кругу
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Дарница" в 2018 году увеличила чистую прибыль на 31% - до 449 млн грн

В начале 2019-го в распоряжении компании находилось 212,43 млн грн свободных денежных средств: почти вдвое больше, чем годом ранее.

"Дарница" в 2018 году увеличила чистую прибыль на 31% - до 449 млн грн
Фото: apteka.ua

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Киев) по итогам 2018 года получило чистую прибыль 449,134 млн грн, что на 31,3% больше, чем за 2017 год. Об этом говорится в сообщении компании о годовом собрании акционеров, которое запланировано на 3 апреля.

«Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам деятельности за 2018 год: чистую прибыль в сумме 449,13 млн грн оставить в распоряжении общества, направив на развитие и финансирование деятельности общества. Дивиденды не выплачивать», – отмечается в проекте решения собрания.

Согласно отчетности компании, нераспределенная прибыль «Дарницы» на начало 2019 года составила 1,56 млрд грн.

Активы «Дарницы» за 2018 год выросли на 30,9%, до 4,03 млрд грн; суммарная дебиторская задолженность – на 49,8%, до 1,2 млрд грн; долгосрочные обязательства – в 2,8 раза, до 879,7 млн грн. Текущие обязательства сократились на 20,3%, до 264,73 млн грн.

В начале 2019-го в распоряжении компании находилось 212,43 млн грн свободных денежных средств: почти вдвое больше, чем годом ранее.

Чистый доход от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд грн.

В минувшем году «Дарница» выплатила 104,573 млн грн налога на прибыль, что на 29,3% больше, чем годом ранее. Расходы на оплату труда увеличились на 35% и превысили 318 млн грн.

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.

В 2017 году «Дарница» увеличила чистый доход на 18,7%, до 2,53 млрд грн, а чистую прибыль – на 0,3%, до 342,1 млн грн.

Компания ежегодно инвестирует в исследования и разработки 10% своего валового дохода. В 2018 году «Дарница» вывела на рынок 12 новых препаратов , а в настоящее время готовит к производству 91 лекарственный бренд.

В минувше м году «Дарница» победила в трех номинациях всеукраинского конкурса « Вибір року » .

Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также