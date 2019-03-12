Сервис CreditPanda.com.ua представил новый раздел с акциями от партнеров

Сервис по подбору и сравнению всех микрокредитных организаций Украины представил свой новый раздел «Акции» где вы каждый день сможете найти интересные предложения от ведущих финансовых компаний страны. Более подробную информацию вы сможете найти на официальном сайте: https://creditpanda.com.ua

На данный момент, например, компания MyCredit проводит интересную акцию где она будет разыгрывать ценные призы среди участников которые пришлют наиболее оригинальные идеи для подарков своим любимым и близким людям.

Что можно выиграть?

Аккумуляторный пылесос

Капсульная кофеварка

Микроволновая печь

Блендер

Аэрогриль

Смарт часы с сим-картой

Мужская электробритва

Машинка для завивки волос

Набор дорожных чемоданов (3 шт)

Раскладной барбекю/мангал

Как стать участником акции?

Шаг 1: Перейдите на сайт сервиса Кредит Панда, после чего в разделе акции найдите необходимое для вас предложение и пройдите короткую регистрацию.

Шаг 2: Далее выбираете из списка кому подходит ваш подарок и описываете свою идею.

Шаг 3: Уточните один из десяти призов который вы бы мечтали получить.

Шаг 4: Нажмите кнопку «Отправить идею»

Шаг 5: Поделитесь деталями акции в социальной сети Facebook со специальным хэштегом.

Помимо этого практически каждый день около десятка компаний проводят тайные розыгрыши денежных призов где победитель определяется абсолютно случайно и уже в течении дня получает от компании денежный приз на свою банковскую карту. Что для этого нужно? Все более чем просто. Достаточно опять же зайти на страницу «Акции» на сайте CreditPanda.com.ua, выбрать наиболее подходящее для вас предложение и подать заявку на получение пускай даже самого минимального кредита. Все прелесть ситуации в том что вы можете получить кредит под ноль процентов! Таким образом вы получаете деньги на свои повседневные нужны, а так же возможность выиграть солидное денежное вознаграждение. Не упустите свой шанс!