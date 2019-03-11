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Скандальный генерал Будник получил новую должность

Бывший начальник полиции охраны займется ипотекой.

Скандальный генерал Будник получил новую должность
​Сергей Будник
Фото: http://asn.in.ua

Бывший начальник полиции охраны Сергей Будник, которого в 2017 году подозревали во взятке, назначен заместителем председателя правления Государственного ипотечного учреждения.

Решение об этом приняли 27 февраля на заседании Кабинета министров.

ГИУ занимается рефинансированием ипотечных кредиторов, с 2014 года его возглавляет Андрей Камуз.

Напомним, 22 августа 2017 года Будник был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в получении 96 тыс. гривен взятки. По информации ГПУ, он через посредника требовал, кроме официальных платежей, более 80 тыс. гривен ежемесячно за предоставление услуг по физической охране. У него дома нашли 16 золотых слитков, 44 тыс. долларов, 11,5 тыс. евро.

На следующий день Генеральная прокуратура сообщила Буднику о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

В ноябре Департамент полиции охраны возглавил Александр Гаврилюк.

В декабре 2017 года ГПУ передала уголовное производство против Будника в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, которая через несколько месяцев закрыла его из-за отсутствия состава уголовного правонарушения.

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Источник: "Українські новини"
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