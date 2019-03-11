«Зеленый» баланс

К 2020 году Украина должна производить не менее 11% энергии из возобновляемых источников. Сегодня этот показатель – чуть больше 2%. Нынешний год станет решающим для « зеленой» энергетики .

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Объекты возобновляемой энергетики сгенерировали в феврале нынешнего года 251 122 МВт-ч электроэнергии – в общей сложности 2,03% в структуре оптового рынка. Почти половина объема произведена на ветроэлектростанциях, около трети – на солнечных станциях. На долю гидроэлектростанций приходится 11% «зеленой» генерации, а работающие на биогазе и биомассе котлы дали соответственно 5% и 3%.

При этом самые высокие тарифы в Украине – на солнечную электроэнергию: 6,292 тыс. грн/МВт-ч. В Госэнергоэффективности отмечают бум домашних солнечных электростанций: их количество за четыре года увеличилось в 375 раз. Такое оборудование уже установили 7,5 тыс. домохозяйств.

Показательно, что Министерство экологии получило 44 заявки на строительство солнечных электростанций в Чернобыльской зоне. Если проект будет осуществлен, он станет еще одним прецедентом повторного индустриального освоения территории. Такие примеры уже есть: в Никополе на месте бывшего карьера открыли крупную электростанцию из 750 тыс. солнечных панелей. Таким образом, «зеленая» энергетика предусматривает не только отказ от использования полезных ископаемых – то есть исчерпаемого ресурса, - но и преображение ландшафта и рекультивацию территории.

Еще одним знаковым проектом года должна стать крупнейшая в Украине и одна из крупнейших в Европе ветроэлектростанция «Сиваш», строительство которой начинает норвежская компания NBT. Соответствующее соглашение было подписано в январе этого года в Давосе.

По оценке Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в 2019 году мощность введенных в Украине электростанций, работающих на альтернативных источниках энергии, возрастет на 25% в сравнении с предыдущим годом. Очевидно, что такими темпами достичь за год существенного роста доли «зеленой» энергетики не удастся. Для сравнения: в 2018 году суммарная мощность таких электростанций увеличилась в 2,8 раза.

Массовое использование альтернативных источников энергии сдерживают несколько факторов. Специалисты сетуют на отсутствие оборудования отечественного производства, непредсказуемую тарифную политику и сложности с получением разрешений на строительство станций.

В правительстве считают необходимым внедрить систему «зеленых» аукционов – для создания полноценной конкурентной среды. Высокий «зеленый» тариф – 0,18 евро за один киловатт – еще десять лет назад был оправдан из-за высокой стоимости оборудования для использования возобновляемых источников энергии. Теперь же, когда оборудование резко подешевело из-за массового производства (преимущественно китайского), себестоимость одного киловатта солнечной или ветровой энергии также упала, а такой вид энергетики стал сверхприбыльным бизнесом. При этом сверхприбыль формируется в конечном итоге за счет потребителей электроэнергии.

В Европейском банке реконструкции и развития уже заявили, что возобновят кредитование проектов строительства солнечных и ветровых электростанций только после принятия и вступления в силу законопроекта № 8449-д о «зеленых» аукционах. Пока что законопроект принят в первом чтении. Концепция состоит в продаже государственных и специальных квот для ветровой и солнечной энергетики на аукционе. Предусматривается, что первый пилотный аукцион пройдет уже в нынешнем году, а полноценно система заработает в 2020 году.

Идею поддержало большинство игроков рынка, хотя прогнозировать последствия внедрения новшества пока сложно. Есть риск, что мотивация инвесторов снизится вместе с «зеленым» тарифом. Наша энергетическая система проходит новый этап развития – этап, который многие страны еще не завершили, и поэтому готовых ответов на проблемные вопросы нет. Но главным критерием успешности изменений станет баланс между интересами генерации и потребителя.