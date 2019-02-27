Порошенко открыл новую ВЭС Ахметова

Президент Петр Порошенко в среду, 27 февраля, принял участие в запуске первых ветряных турбин Приморской ВЭС.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своей речи на открытии Порошенко сравнил эту ВЭС с ДнепроГЭСом и Запорожской АЭС, которые в свое время были уникальными инновационными проектами.

"Времена меняются, и сегодня уже есть альтернативная возобновляемая энергетика, которую начинают реализовывать именно здесь, в Запорожской области. И для меня очень важно, что речь идет о высокоэффективные, энергетически эффективные, высокотехнологичные проекты", - заявил Порошенко.

Он считает, что Приморская ВЭС станет примером для будущих ветряных станций.

"Традиционные подходы энергетики Украины себя уже почти исчерпали. Новая энергетика - это один из важнейших, самых первых вопросов движения нашего государства вперед", - заявил Порошенко.

В связи с этим он сказал, что открытие Приморской ВЭС - это событие государственной важности.

Прогнозный отпуск "зеленой" электроэнергии двух очередей принадлежащей ДТЭК Приморской ВЭС - около 650-700 млн кВт в год. Этой электроэнергии достаточно для энергообеспечения 365 тыс. домохозяйств. Мощность одной ветротурбины Приморской ВЭС - 3,8 МВт. Высота башни - 110 м.

При строительстве Приморской ВЭС планируется установить 52 ветротурбины 3.8-мегаваттного класса производства компании General Electric.