Насалик: импортируемый в Украину белорусский уголь - не из ОРДЛО

"Это может быть реэкспорт через Россию".

Министр энергетики и углепрома Игорь Насалик уверен, что энергетический уголь, который в 2018 году импортировала Украина из Беларуси, был добыт не в шахтах отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал журналистам во вторник.

21 февраля были обнародованы данные Белстата, согласно которым экспорт каменного угля из Беларуси в Украину вырос за 2018 год в 980 раз, антрацита - в 340 раз. При этом Беларусь не имеет своих месторождений каменного угля и антрацита.

Насалик считает, что из Беларуси в Украину мог идти российский уголь.

"Это может быть реэкспорт через Россию, одно я точно могу сказать - это не с неподконтрольной территории Луганской и Донецкой области. В своё время у нас было закрытое заседание, где собрались министерство и тепловые генерации. Было сказано, что если кто-то купит такой вид угля, -это легко проверить, на какой шахте он добывался - то это будет бойкот не только министерства, а также всех энергогенерирующих компаний", - сказал он.

Напомним, что Украина из-за российской оккупации потеряла на Донбассе 115 из 150 угольных шахт. В связи с этим страна столкнулась с дефицитом угля, который вынуждена покрывать импортными поставками.