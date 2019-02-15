"РЖД" просит снять запрет на ввоз в Россию двигателей украинского производства

Двигатели попали под санкции в связи с военной агрессией на Донбассе и в Крыму.

ОАО "Российские железные дороги" просит Министерство экономики РФ отменить запрет на ввоз украинских двигателей. Об этом сообщает издание "Belprauda.org", публикуя копию письма "РЖД" к ведомству.

Согласно постановлению правительства РФ, в Российскую Федерацию запретили ввоз украинских электрических двигателей и генераторов, электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей.

Фото: belprauda.org Копия письма РЖД в Минэкономики РФ

Фото: belprauda.org Копия письма РЖД в Минэкономики РФ

Аналоги этих двигателей "прозводятся в России, но в недостаточном объеме", из-за чего пострадала программа приобретения тягового подвижного состава, рассчитанная до 2025 года. Указано, что именно эта программа представляет собой единственную возможность российской системе железнодорожных перевозок избежать коллапса.

"РЖД" просит Минэкономики увеличить производство двигателей или же "отменить меры, запрещающие из предприятий Украины ввоз в Российскую Федерацию вышеописанных агрегатов".

Напомним, в 2015 году в Минобороны России сообщали, что РЖД заплатит 500 млн рублей за железную дорогу в обход Украины.