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​ЕС согласовал санкции против восьми россиян за захват украинских кораблей

Попавшим под санкции будет запрещен въезд в ЕС.

​ЕС согласовал санкции против восьми россиян за захват украинских кораблей
Фото: скриншот из видео

Европейский Союз согласовал санкции против восьми россиян в ответ на захват украинских кораблей и арест 24 моряков. Это могут быть военные, причастные к акту агрессии, или судьи, избиравшие меру пресечения украинцам.

Об этом сообщило "Радио Свобода".

По данным издания, попавшим под санкции будет запрещен въезд в ЕС, а активы на территории Евросоюза будут заморожены.

Попытка ввести санкции в декабре потерпела неудачу из-за сопротивления Франции, Германии и Италии. Однако, по словам дипломатов, длительный арест украинских моряков объединил Евросоюз в этом вопросе.

Министры иностранных дел ЕС будут обсуждать вопрос Украины 18 февраля, но санкции, как ожидается, утвердят позднее.

Напомним, российские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.

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