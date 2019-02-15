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В Мюнхене сегодня стартует конференция по безопасности

В ней примут участие более 30 глав государств и правительств.

В Мюнхене сегодня стартует конференция по безопасности
Мюнхенская конфкренция в 2018 году (архив)
Фото: www.president.gov.ua

Сегодня, 15 февраля, в немецком Мюнхене стартует очередная, 55 по счету, конференция по безопасности.

Об этом сообщает "Укринформ".

По традиции она будет проходить три дня в отеле Bayerischer Hof в центре баварской столицы. Участие в форуме примут более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, а также высокопоставленные "лица, принимающие решения", эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.

Украину представляет президент Петр Порошенко, который выступит в панельной дискуссии в субботу и проведет ряд двусторонних встреч. Традиционно в Мюнхен съехались и другие украинские политики.

Отмечается, что Украина уже пятый год является одной из важных тем конференции.

"Украина, вероятно, больше всего пострадала от нарушения порядка обеспечения безопасности после холодной войны в Европе: почти пять лет назад Россия аннексировала Крым и с тех пор поддерживает вооруженный конфликт в восточной части страны", - говорится в обнародованном накануне открытия конференции ежегодном докладе о безопасности.

В нем приводится составленные Международной кризисной группой список 10 стран, конфликты в которых будут продолжаться и в 2019 году. Украина попала в этот список. Согласно данным опроса Стокгольмского института мировых исследований, 22% украинцев думают, то ситуация в ближайшие пять лет будет ухудшиться и лишь 10% - что она улучшится, 28% полагают, что ситуация не будет кардинально меняться.

Участники конференции - почти 600 человек - также проведут интенсивные дискуссии о глобальных и региональных кризисах и рисках, о кибербезопасности, гонке вооружений и контроле над вооружениями, о будущем НАТО и трансатлантических отношений, роли ЕС как игрока в сфере безопасности и обороны.

Напомним, в 2018 году в 54-й конференции по безопасностив Мюнхене приняли участие более 20 руководителей стран и правительств. О ее итогах читайте в материале LB.ua.

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