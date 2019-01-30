На Мюнхенской конференции по безопасности ожидают рекордное число участников

На форум прибудут не менее 40 глав государств и правительств, а также 100 министров.

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ожидают в нынешнем году рекордного числа высокопоставленных участников. Так, среди 500 гостей форума, по информации на данный момент, будет 40 глав государств и правительств и 100 министров.

Об этом сообщил председатель конференции Вольфганг Ишингер, передает Deutsche Welle.

По его словам, в Мюнхен приедут: канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, главы внешнеполитических ведомств США, России и Ирана Майкл Помпео, Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф.

Кроме того, впервые на конференции будет представлен Китай - членом Политбюро ЦК КПК и советником президента КНР по вопросам внешней политики Яном Цзечи, который считается более влиятельной персоной, чем министр иностранных дел страны.

Конференция традиционно пройдет в отеле "Баварский двор" с 15 по 17 февраля, откроют ее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и ее британский коллега Гэвин Уильямсон.

Напомним, в 2018 году в 54-й конференции по безопасностив Мюнхене приняли участие более 20 руководителей стран и правительств. Подробнее xитайте в материале LB.ua "Итоги Мюнхенской конференции по безопасности 2018".