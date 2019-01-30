Британский депутат получила три месяца тюрьмы за превышение скорости

Депутат Палаты общин Великобритании Фиона Онасанья приговорена к трем месяцам тюремного заключения за нарушение правил дорожного движения и препятствованию осуществления правосудия.

Об этом сообщает Би-би-си.

В июле 2017 года автомобиль депутата попал в поле зрения полицейских видеокамер, когда двигался со скоростью в 66 км/ч в зоне, где запрещается ехать быстрее 50 км/ч. Онасанья не признала себя виновной, утверждая, что в этот момент за рулем находился другой человек.

По информации, представленной на процессе, депутат сговорилась со своим братом, чтобы избежать обвинений.

Она была исключена из Лейбористской партии после того, как суд признал ее виновной в попытке препятствовать осуществлению правосудия. Депутат также была приговорена к трем месяцам заключения - сторона обвинения представила доказательства, что Онасанья не только сама находилась за рулем, но еще и обменивалась текстовыми сообщениями в момент превышения скорости.

Вынося приговор, судья заявил, что после того, как она солгала, давая письменные показания, она "приняла катастрофическое решение придерживаться этой лжи и в дальнейшем".

В нынешнем столетии это первый случай когда действующий депутат британского парламента получает тюремный срок. Последний раз это произошло в 1991 году, когда депутат Терри Филдс получил 60 дней тюрьмы за неуплату избирательного налога.

Онасанья заявлила, что намерена обжаловать приговор.

Представители как Лейбористской, так и Консервативной партии призывают ее сложить полномочия. Если бы Онасанья была приговорена к году заключения или больше, то, согласно существующим правилам, она бы автоматически потеряла свое место в парламенте.

Напомним, ранее в Британии предложили увольнять депутатов за сексуальные домогательства.