Деоккупация Крыма возможна при изменении политической и экономической ситуации в России, - мнение

Когда Крымский полуостров будет считаться в России балластом для восстановления экономики и возврата РФ в мировой клуб.

Деоккупация Крыма возможна при изменении политической и экономической ситуации непосредственно в Российской Федерации.

Об этом в студии «Радио Свобода» рассказал журналист Виталий Портников.

«Будущее зависит от того, как будут развиваться события в самой России… Страны Балтии стали свободными только потому, что Советский Союз – Россия, не смогла их больше удерживать, потому что сложилась такая экономическая и политическая ситуация. Если в России сложится такая же экономическая и политическая ситуация, безусловно, может возникнуть вопрос о деоккупации Крыма», - сказал Портников.

По его словам, в ближайшие годы эта ситуация в РФ может и не изменится. «Сейчас оккупация Крыма – это один из маркеров, определяющих единство российского общества. Есть три вещи, которыми гордятся современные россияне: это победа во Второй мировой войне, это покорение космоса и это оккупация Крыма», - сообщил эксперт.

Портников объяснил, что это означает очень простую вещь: любой приемник Владимира Путина на посту президента России, даже тот, который начнет депутинизацию, должен будет с этим считаться». И ему придется проявить усилия, чтобы изменить общественное мнение, чтобы показать – это был ложный нарратив», - добавил он.

Журналист напомнил, что рейтинг Путина напрямую зависит от того, как «он кормит народ и пока ресурсы на кормежку есть, власти ничего не угрожает». «Но когда это достигнет кардинально низкого уровня, то начнутся лихорадочные попытки по сохранению «статуса-кво»: в необходимости получать помощь от Запада, возвращения в цивилизованный мир. Как это было с Россией 90-х годов: она же не собиралась принимать западные ценности, ей просто нужны были западные кредиты, поэтому она играла в демократию…», - рассказал Портников.

Портников считает, что тоже самое может быть в случае с Крымом - если Российская Федерация начнет воспринимать Крымский полуостров как балласт, который нужно сбросить для того, чтобы вновь подняться.

Журналист подчеркивает, что рано или поздно наступит время, когда управление нынешнего президента не будет устраивать народ, и тогда из списка нынешних достижений Владимира Путина исчезнет лишь его имя.

Портников привел аналогию со временами руководства Сталина. Он напомнил, что сразу после 2 Мировой войны концепция состояла в том, что войну выиграл генералисимус Сталин - соответственно, Сталин, Советский Союз и победа были неразрывно связаны между собой. «Но в определенный момент оказалось, что Сталина можно вышвырнуть из этой триады достижений, победа и Советский Союз остаются, а в деятельности Сталина имелась отрицательная сторона», - сказал он.

«Вот и в деятельности товарища Путина тоже имеется отрицательная сторона – связанная с тем, что присоединения Крыма к России произошло с нарушениями международного права», добавил Портников.

Он выразил уверенность, что приемник Путина может спокойно найти формулу переубеждения граждан России. «И она спокойно будет проглочена россиянами – потому что в это время по телевизору будут рассказывать о злоупотреблениях Путина, о коррупции, об ограблении Крыма и России, о тайных тюрьмах и пытках, о миллиардах на резиденции», - рассказал Портников.

«Это столько раз уже происходило в русской истории, что нет никаких оснований считать, что сейчас будет иначе», - резюмировал он.