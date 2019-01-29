Украинский представитель в ООН посетит Польшу и Израиль

Визит является отражением высокого уровня диалога, который существует между государствами как в ООН, так и на двустороннем уровне.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в составе официальной делегации иностранных послов, аккредитованных при Организации, 29 января – 5 февраля 2019 года осуществит рабочую поездку в Польшу и Израиль.

Об этом сообщает Укринформ.

"В рамках польской части визита запланированы мероприятия по чествованию жертв Холокоста в Варшаве и Люблине, а также встречи с представителями правительства Польши. В Тель-Авиве и Иерусалиме Ельченко примет участие во встречах с президентом Израиля, руководством министерства иностранных дел, посетит Мемориальный комплекс Холокоста "Яд-Вашем", а также совершит поездку на север страны", - рассказал агентству спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Николенко добавил, что Украина, как и остальные государства мира, в эти дни чтит память о миллионах, которые были замучены нацистским режимом. Он отметил, что Холокост является не только трагедией израильтян, но и украинцев.

"Больше никогда" - лозунг, весьма актуальный для ООН. Задачей международного сообщества как раз и является то, чтобы такие трагедии человечества больше никогда не повторялись в будущем”, - пояснил украинский дипломат.

Он также отметил, что визит Ельченко в Израиль является отражением высокого уровня диалога, который сейчас существует между двумя государствами как в ООН, так и на двустороннем уровне. Поездка также станет хорошей возможностью для получения актуальной информации о развитии событий на Ближнем Востоке.