Ельченко и Волкер обсудили ситуацию на оккупированных территориях и освобождения заложников Кремля

В понедельник, 28 января, в Нью-Йорке состоялась встреча Постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Встреча состоялась с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Украины - на Донбассе и в Крыму, а также освобождению украинских заложников в России.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

"Владимир Ельченко и Курт Волкер обсудили дальнейшие шаги по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе, путем развертывания международной операции по поддержанию мира на Донбассе. Отдельное внимание было уделено вопросу освобождения заложников Кремля и военнопленных украинских моряков", - рассказал Николенко.

По словам дипломата, Постоянный представитель Украины выразил признательность Специальному представителю за неизменную поддержку США Украины, которая продолжает противодействовать российской агрессии.