Денисова настаивает на лечении раненых украинских моряков в нейтральной стране

Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко нуждаются в качественном лечении и оперативном вмешательстве.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что если российская сторона не может обеспечить надлежащие условия для качественного лечения и последующей реабилитации раненых украинских моряков, то она должна передать их в третью нейтральную страну.

Об этом украинский омбудсмен написала в Фейсбуке.

"Украинские раненные моряки Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко нуждаются в качественном лечении и оперативном вмешательстве. Поэтому я немедленно обратилась к комиссару Совета Европы Дуне Миятович, к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову", - сообщила она.

Денисова сообщила Миятович, Москальковой и Федотову информацию относительно перемещения трех раненых военнопленных в СИЗО "Лефортово", в котором нет никаких условий для оказания квалифицированной медицинской помощи.

"В обращении также отметила, что согласно принятой резолюции ПАСЕ от 24 января 2019 года, РФ призвали соблюдать нормы Женевской Конвенции. Поэтому, если российская сторона не может обеспечить надлежащие условия для качественного лечения и дальнейшей реабилитации, она должна передать раненых украинских моряков третьей нейтральной стране", - отметила Денисова.

Ранее адвокат подтвердил перевод раненых украинских моряков в "Лефортово". О переводе украинцев правозащитники узнали случайно, когда пытались зарегистрироваться для передачи и обнаружили, что система не находит адресатов в "Матросской тишине".

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. 24 моряка, находившиеся на кораблях, арестованы и вывезены в Москву.