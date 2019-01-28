Ни одна новая реформа не делается быстро, - глава ВККС

Глава Высшей квалифкомиссии судей Сергей Козьяков заявил, что не готов начинать новую судебную реформу в случае изменения власти. Об этом он сказав в интервью LB.ua.

"Новую (судебную реформу - LB.ua) точно не готов начинать. Готов завершить ту реформу, которая сейчас продолжается", - отметил он.

"Если говорить о новой реформе, то она действительно должна быть новой. Кроме того, хорошо продуманной и согласовываться с позицией наших европейских коллег. В основном, наработки такой глубокой реформы длятся не менее года. К примеру, новый Гражданский кодекс ученые и эксперты писали семь лет.

Ни одна новая реформа не делается быстро. Об этом надо помнить. Как следует помнить и об опасных последствиях реализации популистских лозунгов", - сказал Козьяков.

На вопрос о том, просил ли кто-то из власти комиссию о завершении конкурсов в Верховный Суд и Антикорсуд до выборов, глава комиссии ответил:

"Думаю, здесь и просить не надо. Украина - страна, где, к счастью, неизвестно, кто победит на выборах президента или парламента. И очень важно, чтобы постоянство было не только в начале чего-то важного, но и в завершении.

Укомплектование Верховного Суда - это завершение конкурса, который начался два года назад. Создание Антикоррупционного суда - также завершение одной из составляющих реформы".