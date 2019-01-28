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В Раду внесен законопроект о создании Единого госреестра ветеранов

Текст документа пока на сайте парламента отсутствует.

В Раду внесен законопроект о создании Единого госреестра ветеранов
Парламент Украины
Фото: Lb.ua

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно Единого государственного реестра ветеранов войны.

Соответствующий проект закона (№9508) получен и зарегистрирован в парламенте в понедельник, 28 января, передает "Интерфакс-Украина".

Текст документа пока отсутствует.

Инициаторы законопроекта - заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Третьяков, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, народные депутаты Юрий-Богдан Шухевич (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Глеб Загорий (фракция БПП), Михаил Гаврилюк (фракция "Народный фронт"), Евгений Рыбчинский (депутатская группа "Воля народа").

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз выразила благодарность авторам документа за его подготовку.

Она также назвала одним из приоритетных направлений работы министерства создание Единого госреестра ветеранов.

Напомним, ранее Кабмин объявил конкурс на должность госсекретаря Министерства по делам ветеранов. Документы принимаются до 28 января.

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