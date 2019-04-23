Экс-главу Госслужбы ветеранов подозревают в причастности к хищению 22 млн гривен

Эти средства были выделены на мероприятия по психологической реабилитации участников АТО.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Госслужбы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Артуру Деревянко в причастности к хищению 22 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Следователи теруправления ГБР в городе Киеве под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему председателю Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

ГБР установило, что в 2015 году Деревянко заключил договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

"Руководители этих субъектов хозяйствования с целью присвоения бюджетных средств предоставили заведомо неправомерные сведения в актах приема-передачи оказанных по договорам услуг. В частности, были указаны недостоверные данные о количестве участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги, а также по объему таких услуг. По данным следствия, бывший глава Госслужбы, проявляя служебную халатность, не осуществил никаких надлежащих мер для проверки достоверности сведений, указанных в актах приема-передачи оказанных услуг, и утвердил их", - отмечается в сообщении.

Таким образом, Деревянко не выполнил свои служебные обязанности надлежащим образом и фактически способствовал возможности присвоения более 22 млн гривен, выделенных на реабилитацию военных.

На данный момент правоохранители проводят обыски по местам проживания лиц, причастность которых к указанным правонарушениям проверяется.

Напомним, Деревянко был председателем Госслужбы ветеранов с сентября 2014 года по июнь 2017 года.

В конце ноября 2018 года Кабмин создал Министерство по делам ветеранов и ликвидировал Госслужбу по делам ветеранов войны и участников АТО.