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Государственный украинский язык является основой национальной безопасности, - Бурбак

Государственный украинский язык является основой национальной безопасности, - Бурбак
Фото: nfront.org.ua

Законопроект об украинском языке как государственном урегулирует функционирование языка, а не навязывает его. Об этом сегодня заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Это важнейший закон, который регулирует функционирование государственного языка. Подчеркиваю: регулирует, а не навязывает украинский язык, как это отовсюду кричат пропагандисты "русского мира", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Закон важнейший и самый либеральный в Европе. Если мы хотим защитить свое государство, мы должны защитить государственный язык", - отметил руководитель фракции "Народный фронт", отметив, что парламент уже вышел на финишную прямую в рассмотрении законопроекта, и в четверг планируется принятие документа .

"Государственный украинский язык является основой национальной безопасности", - подчеркнул Максим Бурбак.

Напомним, парламент рассматривает поправки к языковому законопроекту уже в течение четырех пленарных недель. Ни одна из более чем 2000 поправок еще не была принята.

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