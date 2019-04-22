"Народний фронт" не допустит сомнительных сценариев и опасных договоренностей с врагом Украины, - Бурбак

Перед новым президентом стоит большая ответственность за страну, а среди основных задач - возвращение оккупированных территорий и защиту Украины от российской вооруженной агрессии. Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время согласительного совета.

"Сфера ответственности президента четко прописана в Конституции - безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика. Президент обязан соблюдать Основной закон", - подчеркнул руководитель фракции.

"В Конституции четко указано, что наша цель - НАТО и Европейский Союз. Такова воля украинского народа. Никто не сможет изменить курс Украины в НАТО и ЕС, курс на национальное возрождение. Подчеркиваю, даже не стоит делать таких попыток. Те, кто хотел развернуть наше государство в другую сторону, сейчас скрываются за пределами Украины. Это наука для всех, кто пожелает действовать вопреки воле украинского народа ", - отметил Бурбак.

"Ключевая задача новоизбранного президента - возвращение оккупированных территорий Украины и защита Украины от российской вооруженной агрессии. Это сложная и одновременно важнейшая задача. Хочу сразу отметить, что "Народный фронт" не допустит сомнительных сценариев и опасных договоренностей с врагом Украины. В общении с Кремлем каждое слово, не то, что действие, обладает колоссальным весом. "Народный фронт" будет стоять на страже любых попыток реванша и капитуляции. Мы при любых обстоятельствах защитим все достижения Украины, которые дались украинскому народу ценой пота и крови ", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также напомнил, что осенью состоятся срочные парламентские выборы, от которых будет зависеть качество нового парламентского большинства и новое правительство.

"От выборов в Верховную Раду будет зависеть, продолжим ли мы путь в НАТО и ЕС, будем ли мы и дальше укреплять национальное государство", - отметил Максим Бурбак.

"Не менее важной будет конструктивное сотрудничество новоизбранного президента с парламентом, коалицией и действующим правительством в эти полгода до выборов Верховной Рады. Уже вскоре новый глава государства должен заявить о своей повестке дня. О том, как президент, правительство и парламент будут вместе работать и вести страну к успеху", - подчеркнул Бурбак.

"Мы должныуслышать о шагах нового президента Украины в первые 100 дней, в первый год и на весь срок. Сейчас Украина как никогда нуждается в честности и реализме", - подчеркнул руководитель фракции.

"Новоизбранный президент должен найти в себе силы обратиться и к тем избирателям, которые проголосовали за его оппонента. Он должен доказать, что должность главы украинского государства - это переживание за судьбу всей страны, ее прошлое и будущее", - резюмировал Максим Бурбак.