Зеркаль: смена президента не остановит суды с Россией

"Пока политики занимаются выборами, мы занимаемся делами, которые ведем последние 4 года".

Глава украинской делегации Елена Зеркаль во время время публичных слушаний по делу Украины против Российской Федерации, в в Межд

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает, что смена президента не остановит международные суды с Россией.

"Пока политики занимаются выборами, мы, дипломаты, продолжаем заниматься как освобождением наших моряков, так и другими делами о нарушении Россией норм международного права, которые ведем в течение последних четырех лет", - написала Зеркаль в фейсбуке.

В ближайшие полтора месяца будет четыре раунда заседаний в рамках международно-правовой работы украинского МИДа.

23 апреля в Гааге состоится обмен мнения с Россией о том, как именно она нарушает иммунитет украинских военных кораблей и моряков.

6-7 мая в Гамбурге запланированы слушания в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по поводу требования освободить моряков и корабли.

3-7 июня в Гааге назначены недельные слушания в Международном суде ООН по поводу нарушения Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.

10-14 июня в Гааге состоятся слушания в арбитражном суде о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства.

"Если МИД РФ заговорил о «перезагрузке», то моя реакция на это проста - не надо слов, просто удалите собственные правонарушения и компенсируйте вред. Мы не дадим вам сделать вид, что вы не в курсе, какой непоправимый вред нам нанесли", - написала Зеркаль.

Напомним, что до конца мая состоится инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно Конституции Украины, президент страны осуществляет управление внешнеполитической деятельностью государства. Он, в частности, вносит в Верховную Раду представления о назначении министра иностранных дел.