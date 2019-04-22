Тимошенко предложила "подставить плечо" Зеленскому и уволить Кабмин

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время согласительного совета Верховной Рады предложила "подставить плечо" избранному президенту Владимиру Зеленскому и уволить Кабинет министров.

"Думаю, люди не для того 75% отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода. Потому что это будет та же политика... Если у этого парламента осталась хоть капля совести, нужно дать возможность сформировать новое правительство", - заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщина" не сказала, рассчитывает ли она занять премьерское кресло в случае отставки Гройсмана.

В свою очередь спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что президент не может назначить Тимошенко или любого другого человека премьер-министром.

"Не президент назначает премьер-министра. Мы с вами живем в парламентско-президентской республике, премьер-министра подает коалиция и вносит на рассмотрения парламента президент. В данный момент обсуждать кадровые назначения алогично", - сказал Разумков.

Напомним, в комментарии LB.ua премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что не собирается в отставку до выборов Верховной Рады.

Гройсман возглавляет правительство Украины с апреля 2016 года.

На выборах президента Украины в 2019 году Гройсман поддержал Петра Порошенко, который вышел во второй тур, но проиграл Зеленскому.