ЦИК: результаты выборов будут объявлены не позднее 1 мая, инаугурация состоится не позднее 31 мая

Уже обработано более 91% электронных протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 22 апреля начнет прием оригинальных бумажных протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования украинцев на избирательных участках.

Об этом сообщила председатель ЦИКа Татьяна Слипачук на брифинге.

"Мы уже сегодня ожидаем поступление первых оригинальных протоколов от окружных комиссий. Думаю, сегодня мы начнем беспрерывное заседание, потому что, по моим данным, уже одна комиссия из Киева ожидает сдачи", - сказала она.

Результаты выборов должны быть установлены ЦИКом на основании этих протоколов не позднее 1 мая.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

Напомним, по данным экзит-поллов, Зеленский выиграл на выборах президента Украины с результатом более 73%.

Гражданская сеть "Опора" провела параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины. Ее данные подтвердили результаты экзит-поллов.

По состоянию на 8:45 22 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 91,50% электронных протоколов. Владимир Зеленский набрал 73,16% голосов (12 418 592), Петр Порошенко - 24,5% голосов (4 159 656). 2,32% бюллетеней признаны недействительными.

По данным ЦИКа, на втором туре выборов явка составила более 62%.