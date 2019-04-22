Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Зеленский показал журналистам бюллетень и тут же заявил, что не показывал его
Зеленский показал журналистам бюллетень и тут же заявил, что не показывал его
Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского
Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского
Порошенко не считает Гройсмана и Луценко предателями
Порошенко не считает Гройсмана и Луценко предателями
Активистка Femen разделась у избирательного участка Зеленского
Активистка Femen разделась у избирательного участка Зеленского
ЦИК утвердил бюллетень на второй тур президентских выборов
ЦИК утвердил бюллетень на второй тур президентских выборов
Суд отменил поручительство Коломойского по Приватбанку
Суд отменил поручительство Коломойского по Приватбанку
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу в 16:15
Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу в 16:15
ГлавнаяПолитика

Зеленский поблагодарил Макрона за поздравление с победой

12 апреля Зеленский встречался с Макроном в Париже.

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На официальной фейсбук-странице политика он поблагодарил французского лидера за поздравления.

"Моя искренняя благодарность президенту Французской республики Эммануэлю Макрона за его приветствие и поддержку", - написал Зеленский по-французски и в укороченном варианте - на украинском.

В официальных сообщениях Елисейского дворца пока не сообщается о таком разговоре. Однако посол Франции в Украине Изабель Дюмон подтвердила ЕП факт разговора.

Как сообщалось, 12 апреля президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с Зеленским в Париже. Встреча прошла в неформальной обстановке.

Напомним, после оглашения результатов ексит-поллов в штаб Зеленского приехали ряд дипломатов и политиков, в частности посол Франции Изабель Дюмон, посол Эстонии Герт Антсу и евродепутат Ребекка Хармс.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также