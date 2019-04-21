ЦИК начал публиковать результаты подсчета голосов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:30 обработала 2,32% протоколов.

Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК через информационно-аналитическую систему "Выборы".

По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него проголосовали 72,05%, или 230 941 украинцев.

За действующего президента Петра Порошенко отдали голоса 25,62%, или 82 131 украинских граждан.

Согласно результатам Национального экзит-полла, Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав 73% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко набрал 25,5% голосов.