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Зеленский анонсировал "мощную информационную войну" за мир на Донбассе

У "молодой команды" победителя выборов есть креативные идеи.

Зеленский анонсировал "мощную информационную войну" за мир на Донбассе
Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский анонсировал "мощную информационную войну" за Донбасс.

Об этом он сказал журналистам на брифинге.

"Я пока что не могу сказать в открытом эфире, [но] мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе", - заявил Зеленский.

Он сказал, что у его "молодой команды" есть очень креативные идеи, воплощение которых в жизнь требует помощи журналистов.

В то же время Зеленский подчеркнул, что намерен действовать согласно Минским соглашениям.

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