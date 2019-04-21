Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом

Художественный руководитель "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины.

Во втором туре, согласно данным предварительных результатов, опубликованных социологами сразу после закрытия участков, за него проголосовали более 70% избирателей.

По данным "Национального экзит-полла", Зеленского поддержали 73,2% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - только 25,3%.

Зеленский победил во всех регионах. В Западной Украине его поддержали 57% (Порошенко - 41,3%), в Центральной - 70,3% (Порошенко - 28%), в Южной - 85,4% (Порошенко - 13,4%), в Восточной - 87,7% (Порошенко - 11,2%).

Национальный экзит-полл проводили совместно фонд "Демократические инициативы" имени Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова. Опрашивались около 13 тысяч человек на 300 участках. Погрешность выборки - не больше 1,3%.

По данным экзит-полла, который проводился по заказу ТСН, за Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за Порошенко - 27,3%.

Этот экзит-полл проводили компании Kantar TNS и Info Sapiens на 600 избирательных участках по всей Украине. В опросе приняли участие около 20 тысяч челвоек. Погрешность - не более 0,7%.

По данным экзит-полла, проведенного компанией New Image Marketing Group, по заказу компании Global Management Association, за Зеленского поддержали 73,7% избирателей, Порошенко - 26,3%.

Исследование было проведено на 500 избирательных участках, социологи опросили 16 тыс. избирателей. Статистическая погрешность выборки составляет 1,7%.

Фото: 112.ua

Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог в семье профессора кибернетики.

Учился в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета, где получил юридическое образование. По специальности не работал.

В 90-х годах он пришел в КВН вместе с друзьями детства Денисом Манжосовым и Александром Пикаловым. Сначала их пригласили в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", позже они отделились и создали команду "95-й квартал". С 1998 по 2003 год "95-й квартал" выступал в лиге КВН в Москве.

В 2003 году произошел конфликт "95-го квартала" с компанией АМиК, после чего команда занялась сольными концертами и телевизионными проектами.

В ночь на 1 января 2019 года Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.

31 марта в первом туре выборов за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей (5 714 034 человека).