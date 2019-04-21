Рябошапка: кандидатур на должности по квоте президента у Зеленского еще нет

"Есть общая идея: должен быть своего рода конкурс".

Главный специалист по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что кандидатур на пост по квоте президента у команды еще нет.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua.

"Все кандидатуры всех людей озвучит Владимир Зеленский. Есть общая идея, - возможно, я открою секрет, - что это не должны быть люди из внутреннего круга, это должен быть своего рода конкурс. Возможно, не публичный, но должно быть несколько кандидатур предложено Владимиру Зеленскому, и уже тогда будет избран, условно говоря, из трех лучший", - заявил Рябошапка.

Напомним, что большинство членов Кабинета министров назначаются по представлению премьер-министра Украины, но есть две "президентские" должности - министр обороны и министр иностранных дел, какндидатуры которых выбирает президент.

Также глава государства участвует в назначении глав Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.