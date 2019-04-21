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Зеленский показал журналистам бюллетень и тут же заявил, что не показывал его

Полиция проверяет информацию об административном правонарушении.

Фото: EPA/UPG

Полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования. Об этом сегодня на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - сказал он.

Фото: EPA/UPG

Кандидат Зеленский прибыл к участку около 11:10, перед тем, как опустить бюллетень в урну, он продемонстрировал его журналистам. После этого Зеленский спросил, можно ли так делать, а после отрицательного ответа сказал журналистам: "Я вам его не показывал".

Напомним, во время первого тура выборов полиция составила около 800 административных протоколв за демонстрацию бюллетеня с отметкой о голосовании, в том числе в отношении народных депутатов Олега Ляшко и Игоря Мосейчука. За это правонарушение предусмотрен штраф.

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Источник: "Украинские новости"
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