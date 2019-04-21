Фото: EPA/UPG

Полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования. Об этом сегодня на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - сказал он.

Фото: EPA/UPG

Кандидат Зеленский прибыл к участку около 11:10, перед тем, как опустить бюллетень в урну, он продемонстрировал его журналистам. После этого Зеленский спросил, можно ли так делать, а после отрицательного ответа сказал журналистам: "Я вам его не показывал".

Напомним, во время первого тура выборов полиция составила около 800 административных протоколв за демонстрацию бюллетеня с отметкой о голосовании, в том числе в отношении народных депутатов Олега Ляшко и Игоря Мосейчука. За это правонарушение предусмотрен штраф.