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Явка избирателей к 11 часам утра превысила 18% (обновлено)

Уже есть данные из 194 избирательных округов в пределах Украины.

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 14% по данным 34 избирательных округов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Обновление 12:45. ЦИК опубликовала данные по явке избирателей из 194 избирательных округов на территории Украины. Согласно данным, явка превысила 18% и свидетельствует о бОльшей активности избирателей по сравнению с первым туром, когда к 11 часам проголосовали 16,6% избирателей.

По данным ЦИК, наибольшую активность проявили избиратели в Запорожской области (24,6%), наименее активными являются избиратели Закарпатской области (8,6%).

Данные об активности избирателей поступили из 34 округов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областей и Киева. Общее количество территориальных избирательных округов 199. Нет данных из округов южных регионов: Херсонской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

В списки избирателей во втором туре включены 29 млн 622 тыс. человек, для голосования за пределами избирательных участков зарегистрированы 682,8 тыс. избирателей.

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