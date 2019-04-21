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Порошенко проголосовал в киевском Доме офицеров

Президент призвал голосовать так, чтобы потом не было больно

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко проголосовал в Киеве во втором туре выборов главы государства.

Выступая перед журналистами на участке в Доме офицеров, он призвал украинцев руководствоваться умом во время голосования, потому что "сначала может быть немного смешно и весело, но потом чтобы не было больно".

По его мнению, сегодняшнее голосование не менее важно, чем выборы президента в 2014 году.

Фото: пресс-служба президента

"За эти пять лет мы сделали огромный прогресс в интеграции и возвращении нашего государства и нации в семью европейских народов. Я уверен, что во время нынешних выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш прогресс в европейской и - главное - евроатлантической интеграции не то, чтобы был остановлен, - этого мы не позволим, - а чтобы мы не замедлили путь наших реформ", - сказал президент Украины.

Фото: пресс-служба президента

Порошенко также рассказал, что пришел на участок с богослужения в Михайловском Златоверхом соборе (Православная церковь Украины) и поздравил христиан с католической Пасхой и православным Вербным воскресеньем.

Напомним, что оппонент Порошенко Владимир Зеленский голосовал около 11:00 на киевской Оболони.

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