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Зеленский проголосовал во втором туре на избирательном участке в Киеве

Кандидат в президенты пришел на участок вместе с женой.

Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенты Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов. Он отдал свой голос на избирательном участке по улице Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева.

"Хорошее было утро. Дети, глазунья, кофе и для настроения жена мне еще включила Эминема", - рассказал он журналистам на участке.

Фото: РБК

Зеленский голосовал на участке №800489, который находится в киевском Колледже морского и речного флота.

Напомним, что в первом туре Зеленского поддержали 5,71 млн человек, его соперника Петра Порошенко - 3,01 млн человек

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